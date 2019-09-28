Экономисты объяснили, что поможет новой пенсионной реформе избежать провала

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов поддержал спикера Совфеда Валентину Матвиенко, которая заявила, что новую пенсионную систему в России может ждать провал. Эксперт рассказал, что государство должно софинансировать пенсии, чтобы закон о гарантированном пенсионном продукте (ГПП) был интересен россиянам.
«Налоговых преференций недостаточно для стимулирования граждан отчислять дополнительные средства к пенсии. Необходимо софинансирование пенсии государством», — цитирует Сафонова «Московский комсомолец». При этом эксперт уточнил, что уже сейчас есть более проверенные механизмы, позволяющие россиянам осуществлять накопления. Одними из них специалист считает банковские депозиты.
Также Сафонов отметил, что в России практически нет семей, которых коснется новый законопроект. Экономист указывает на то, что возможность откладывать деньги у россиян появляется только в том случае, если общий семейный доход составляет 150 тысяч рублей. «У нас таких домохозяйств крайне мало», — уточнил эксперт. Ранее похожее мнение высказала и Матвиенко, отметившая, что у большой части населения низкие доходы, которые не позволяют выделять какие-либо средства на увеличение пенсионного обеспечения.
Ранее стало известно о проекте Минфина РФ с рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте», который должен заменить вызвавший проект индивидуального пенсионного капитала, напоминает RT. Матвиенко заявила, что при новой системе невозможно накопить на пенсию.