Из ФСБ начали увольнять сотрудников, пользующихся мобильными телефонами на работе

В Москве с работы уволили «чекиста», пользовавшегося мобильником Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) России уволили из силового ведомства за использования мобильного телефона на работе. Ранее пользоваться мобильниками в рабочее время своим подчиненными запретил руководитель спецслужбы Александр Бортников.

«Подполковник Михаил Самохин попался начальству сразу с двумя личными включенными мобильными телефонами „в выделенном категорированном помещении“. В итоге все закончилось для Самохина сначала объявлением строгого выговора, а когда у него истек срок контракта, то продлевать его с офицером не стали», — пишет « Коммерсант ». Уволенный из ФСБ сотрудник попытался обжаловать наказание за использование сотового телефона на работе и подал в суд на главу ведомства Александра Бортникова. Однако Московский гарнизонный военный суд (МГВС) и вышестоящие инстанции оставили его иск без удовлетворения.

Еще в 2016 году Бортников подписал приказ, согласно которому запрещается «использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности». Теперь свои личные сотовые телефоны сотрудники ФСБ обязаны сдавать при входе в некоторые служебные помещения в соответствующие спецячейки. При себе у сотрудников спецслужбы может находиться лишь обычный кнопочный телефон, не имеющий выхода в интернет. Однако ранее о случаях увольнения «чекистов» из ФСБ за использования личного мобильного телефона на работе еще не сообщалось.