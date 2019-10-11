Роман Билык опубликовал снимки с заброшенными бараками в Ноябрьске Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Лидер группы «Звери» Рома Билык (более известный как Рома Зверь) после выступления в Ноябрьске (ЯНАО) опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимки городских пейзажей. В комментариях к посту подписчики раскритиковали артиста за выбор локаций для снимков.

«Сегодня Ноябрьск», — написал певец и прикрепил к публикации десять снимков из города. Он запечатлел бараки, заброшенные здания, местных нефтяников, а также знаменитую скульптуру комара из железных запчастей. За неполные сутки пост собрал больше 1,8 тысячи лайков и несколько десятков комментариев.

Несколько фолловеров Билыка отметили, что снимки очень мрачные и навевают тоску. «Как будто это декорации к советскому фильму ужасов. Очень удручающее зрелище», — написала polinka_shcherbakova. «От таких фото — депрессняк развиться может. Последнюю надежду на светлое будущее „убивает“ кровопийца-комар. Он высосал всю жизнь с этих мест», — считает svetlove83.

Сами же горожане возмутились выбором мест для съемок. «Самые стремные места нашего города, Как в Чернобыле», — отметила kristina_tishchenko89. «Зачем такие фото выкладывать? Ноябрьск — очень красивый город!» — возмутилась _anastasiya_nik_.

Получить оперативный комментарий от артиста и его представителей на момент публикации не удалось. Они не ответили на звонки.