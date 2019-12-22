Крупное издательство отказалось выпускать книгу о Насте Рыбке и олигархе Дерипаске

Книга о взаимоотношениях Насти Рыбки с влиятельным миллиардером не увидит свет Фото: Личная страница Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) в Instagram

Издательство «Эксмо» расторгло контракт на выпуск книги «Go to fish» секс-коуча Алекса Лесли (Александр Кириллов) о приключениях его ученицы и подруги Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки). В этой книге рассказывается о взаимоотношениях девушки с миллиардером Олегом Дерипаской.

РБК со ссылкой на Алекса Лесли сообщает, что юристы «Эксмо» решили не рисковать и отказаться от издания данной книги Соответствующее решение было принято на стадии полной готовности книги к выходу. В документе о расторжении контракта говорится о том, что «Эксмо» и Лесли не имеют друг к другу материальных и других претензий. Решение «Эксмо» не издавать книгу о Насте Рыбке и Олеге Дерипаске может быть связано с тем, что ранее российские спецслужбы запретили девушке публично говорить о бизнесмене. Миллиардер также подавал в суд на Рыбку и Лесли за разглашение информации о его частной жизни.

По словам представителя группы «Эксмо — АСТ», издательство отказалось издавать книгу, посчитав, что она не будет пользоваться популярностью. «Издательство посчитало, что книга не имеет потенциала стать бестселлером, и решило ее не издавать», — сказал представитель издательства газете «Ведомости».

Настя Рыбка (настоящее имя Анастасия Вашукевич) стала известна в 2018 году. Это произошло после выхода всвет расследования признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией. Изучив фотографии Рыбки в соцсети Instagram сотрудники фонда раскрыли, что та отдыхала на яхте миллиардера Дерипаски в качестве сотрудницы эскорт-агентства. Рыбка также является автором книг по техникам соблазнения, среди которых наиболее популярной считается «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха».

Кроме того, вместе с идеологом соблазнения Алексом Лесли Настя Рыбка проводила секс-тренинги в разных странах. Во время одного из секс-тренингов в Таиланде Рыбку и ее напарника задержали сотрудники местной полиции. После этого она провела несколько месяцев под арестом, напоминает телеканал 360. Не так давно Рыбка заявила о намерении начать политическую карьеру: она собирается стать муниципальным депутатом в Белоруссии. Кроме того, Рыбка стала певицей и уже записала первый трек.