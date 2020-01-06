Сбербанк предупредил россиян о резком росте активности мошенников

Мошенники практически неактивны в первые дни новогодних праздников, в обычный же режим они переходят к концу зимних каникул. К такому выводу пришли в Сбербанке России, изучив активность аферистов в праздники.
«В прошлые новогодние праздники у клиентов попытались украсть 280 миллионов рублей. Однако банк предотвратил все попытки и деньги остались у клиентов», — цитирует ТАСС пресс-службу финорганизации.
В Сбербанке уточняют, что разница в активности мошенников между обычными рабочими неделями и новогодними праздниками значительна. При этом, как правило, в первые дни праздников активности практически нет. Самым распространенным способом мошенничества сейчас остаются телефонные звонки. Обзванивая клиентов банка, жулики представляются сотрудниками службы безопасности и просят перевести финансовые средства на «резервный счет».
Ранее «URA.RU» писало о том, что только за 2019 год Сбербанк России зафиксировал сразу 2,5 миллиона жалоб на телефонное мошенничество, когда злоумышленники звонили клиентам от имени банка. Аналитики отмечают, что мошенники находят новые изощренные способы обхода защиты банков. Сейчас телефонное мошенничество выдавливает другие виды обмана клиентов — скимминг (кража данных карты при помощи специального считывающего устройства — прим. ред.) и вредоносное ПО. До этого мошенники получали данные клиентов, чтобы самостоятельно оформить денежный перевод. Сейчас же они используют для этого свою жертву. Из-за этого снижается эффективность банковских систем противодействия мошенничеству, напоминает RT.