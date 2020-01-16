Голосование по изменению Конституции может состояться до мая

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За поправки будут голосовать по всей РФФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Всенародное голосование по пакету поправок в Конституцию России, который предложил президент Владимир Путин, планируют провести до мая. Об этом сообщил источник в Совете Федерации.

«До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию» — приводит его слова ТАСС. Также источник добавил, что голосование будет проходить в один из выходных дней. Сейчас разрабатывается порядок проведения опроса.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что голосование может пройти в ближайший единый день голосования, 13 сентября. В ходе послания Федеральному собранию 15 января Путин предложил внести в Конституцию РФ 1993 года несколько поправок. При этом он объявил, что предложенные им изменения будут приняты только по результатам всероссийского голосования.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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