Голосование по изменению Конституции может состояться до мая

Всенародное голосование по пакету поправок в Конституцию России, который предложил президент Владимир Путин, планируют провести до мая. Об этом сообщил источник в Совете Федерации.
«До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию» — приводит его слова ТАСС. Также источник добавил, что голосование будет проходить в один из выходных дней. Сейчас разрабатывается порядок проведения опроса.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что голосование может пройти в ближайший единый день голосования, 13 сентября. В ходе послания Федеральному собранию 15 января Путин предложил внести в Конституцию РФ 1993 года несколько поправок. При этом он объявил, что предложенные им изменения будут приняты только по результатам всероссийского голосования.