Экономист пояснил слова о возможном росте доллара до 200 рублей

Экономист объяснил, что его слова о 200 рублях были лишь примером, а не прогнозом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что его слова о возможном падении курса рубля до 200 единиц за доллар были неправильно истолкованы. Свою позицию экономист уточнил в Facebook.

«Я возмущен. Моя фраза о возможном колебании курса российской валюты была абсолютно риторическим примером для того, чтобы продемонстрировать влияние девальвационных ожиданий на инвестиционную активность и экономический рост», — пояснил Ведев. Помимо этого, экономист обвинил журналистов в том, что они переврали его слова.

Ранее Ведев сказал, что «все участники [экономического] рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно». Такая фраза экономиста была окончанием мысли о том, что Центробанк таргетирует инфляцию, а Минфин через бюджетное правило таргетирует обменный курс. При этом представитель РАНХиГС подчеркнул, что спрос на зарубежную валюту идет, в первую очередь, от ведомства.