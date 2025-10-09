В Сочи на трассе погибли четыре человека, включая двоих детей

Четыре человека, включая двоих малолетних детей, погибли в результате серьезного ДТП на автодороге «Джубга—Сочи». Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Краснодарскому краю.
«В результате ДТП водитель легкового авто и трое пассажиров: женщина 30-лет и двое детей 2-х и 4-х лет скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. „, — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве подчеркнули, что водитель не учел метеорологическую обстановку и дорожные условия, что стало причиной потери управления транспортным средством.
Ранее стало известно, что в Новосибирске пьяный водитель автобуса снес шестерых человек на остановке. Пострадали шесть человек, все они были доставлены в лечебные учреждения.
