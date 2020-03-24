Маткапитал может спасти автозаводы от краха

Власти ищут способы стимулировать авторынок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Для поддержки авторынка в условиях кризиса власти могут разрешить использовать маткапитал на покупку новой машины. Таким прогнозом с URA.RU поделилась директор Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.

Чтобы помочь автозаводам, правительство в первую очередь будет стараться поддержать спрос на новые автомобили, считает эксперт. В рамках этих мер власти могут расширить концепцию материнского капитала. «Обсуждалась идея разрешить расходовать материнский капитал на покупку автомобиля. Может быть, сейчас вернутся к этой теме», — прогнозирует Татьяна Арабаджи. По ее словам, государство также может компенсировать потребителю часть затрат на первоначальный взнос по автокредиту и на процентную ставку по нему.

Депутат Госдумы, член комитета по транспорту Александр Старовойтов в беседе с агентством отметил, что нововведение может быть использовано для мошенничества. «Будут те, кто купит для семьи новый автомобиль, что действительно может стимулировать авторынок. Но при этом кто-то будет пытаться обналичить выплаты, покупая автохлам», — считает парламентарий.

Еще летом 2019 года депутаты Госдумы предлагали изменить правила использования маткапитала, позволив покупать на него автомобили. Однако инициатива не была принята. При этом законодательство ряда регионов России позволяет тратить материнский капитал на машину.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за экономического кризиса из России могут уйти несколько автомобильных марок, так как для них не останется места на рынке.