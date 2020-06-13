Экономист назвал возможного конкурента доллара на мировой арене

На замену доллару может прийти китайский юань Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Заменить американский доллар в качестве главной мировой валюты в долгосрочной перспективе может китайский юань. Такое мнение в беседе с URA.RU озвучил экономист Константин Юрченко.

При этом экономист считает: оснований полагать, что доллар потеряет свои позиции на мировой арене, нет. «Чтобы с долларом что-то серьезное в мире случилось, вместо США должна появиться какая-то другая страна. Не просто какое-то мифическое ослабление глобального лидерства — должен появиться альтернативный игрок, чья валюта возьмет на себя функцию американского доллара. Что-то похожее могло бы быть с юанем, но даже если это произойдет, то будет не через 20 и даже не через 30 лет», — пояснил Юрченко.

Также экономист усомнился, что место доллара может занять евро, пояснив это тем, что к евро доверие ниже. Данная валюта является коллективной, и ее стабильность зависит не только от изменений на мировых финансовых рынках, но и от отношений между странами Евросоюза, уточнил собеседник URA.RU.

Ранее крах доллара предсказал американский экономист Стивен Роуч. Про его прогнозу, доллар может упасть на 35% уже в 2021 году. Главной угрозой для валюты является ослабление глобального лидерства США на фоне пандемии и торговой войны с Китаем. Обозреватель Le Figaro Николя Бавре до этого предрекал Штатам распад из-за «самоубийственной» политики американского президента Дональда Трампа, напоминает деловая газета «ВЗГЛЯД».

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