23 июня 2020

Школам утвердили новую воспитательную программу. «Вырастим победителей»

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, учитель, учебный класс, учебник, математика, школа, образование
Школы обяжут заниматься воспитанием детей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Госдуме в первом чтении утвердили президентские поправки, обязующие учебные заведения страны заниматься воспитанием учащихся. Выступающий докладчиком министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что «не только семья, но и школа должна воспитывать будущего гражданина страны».

Поправки в закон «Об образовании» депутаты приняли единогласно, пишет «Коммерсант». Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, выступавший содокладчиком по этому вопросу, заявил, что законопроект позволит школе «воспитывать победителей». Он напомнил депутатом о негативном опыте Украины, где «убивают русских за то, что они хотят говорить по-русски». Кроме того, Никонов отметил, что в стране были низвержены прежние идеалы. «Они выстроили нацию, которая обслуживает чужие интересы и которая в качестве своих героев взяла Мазепу и Бандеру — лузеров и предателей», — считает парламентарий.

Поправки в закон «Об образовании», как отметил Кравцов, призваны сделать воспитательную работу частью образовательных программ. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что в результате совместной воспитательной работы семьи и школы уз ученика должен вырасти «зрелый, ответственный человек, в котором сочетаются любовь к большой и малой родине, общенациональная этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом».

По словам министра, воспитательная работа будет введена в план программ общеобразовательных школ, вузов и других учебных заведений. Министерство уже разработало примерную программу воспитания для школ. Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября этого года, а применяться начнет с 1 сентября 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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