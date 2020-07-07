Коллектор раскрыл самое удачное время для кредита

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Это он объясняет тем, что как минимум в 40% случаев задержка платежа происходит именно из-за задержки зарплаты. В остальных случаях причиной становятся забывчивость клиента, ошибки при переводе или отсутствие возможности произвести оплату за границей. При этом, говорит Мехтиев, даже минимальная задержка на несколько дней отражается на кредитной истории.

«Займ или кредит лучше оформлять спустя 5-7 дней после получения зарплаты, так всегда будет возможность не допустить технической просрочки, если работодатель выплатит зарплату с небольшим опозданием или дата ее выплаты попадёт на выходной день», — приводит РИА «Новости» слова собеседника.

Россиянам лучше всего оформлять кредит примерно через неделю после зарплаты. Так заемщик снизит шансы допустить просрочку. Об этом журналистам рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Кредит лучше брать через неделю после зарплаты, говорит Эльман Мехтиев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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