Из-за вспышки свиной чумы в Самарской области введен режим ЧС

Специалисты зафиксировали вспышку африканской чумы среди свиней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Кинель-Черкасского района Самарской области решили ввести режим ЧС в одном из сельских поселений из-за гибели свиней от африканской чумы. Об этом в воскресенье сообщило региональное управление МЧС.

«В 13:50 (12:50 мск) 26 июля <…> поступило сообщение о том, что на территории частного подворья в муниципальном районе Кинель-Черкасский установлен факт гибели трех голов свиней. По результатам исследований получен положительный результат на африканскую чуму свиней», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим глава района ввел режим чрезвычайной ситуации. Граница зоны ЧС определена в пределах указанного сельского поселения. Произошедшее находится под контролем специалистов, проводятся карантинные мероприятия.