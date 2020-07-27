26 июля 2020

Из-за вспышки свиной чумы в Самарской области введен режим ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Сельское хозяйство. Животные. Челябинск, свинья, поросенок, животноводство, сельское хозяйство
Специалисты зафиксировали вспышку африканской чумы среди свиней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Кинель-Черкасского района Самарской области решили ввести режим ЧС в одном из сельских поселений из-за гибели свиней от африканской чумы. Об этом в воскресенье сообщило региональное управление МЧС.

«В 13:50 (12:50 мск) 26 июля <…> поступило сообщение о том, что на территории частного подворья в муниципальном районе Кинель-Черкасский установлен факт гибели трех голов свиней. По результатам исследований получен положительный результат на африканскую чуму свиней», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим глава района ввел режим чрезвычайной ситуации. Граница зоны ЧС определена в пределах указанного сельского поселения. Произошедшее находится под контролем специалистов, проводятся карантинные мероприятия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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