Отельеры запретили туристам самим брать еду со «шведских столов» Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус внес свои коррективы в работу «шведских столов» в турецких отелях. Согласно новым правилам, туристам запрещается самим набирать еду — для этих целей будет задействован дополнительный персонал.

«Стандарты питания в отелях остаются прежними, но на „шведском столе“ сейчас больше задействован персонал, который накладывает еду гостям и приносит тарелки», — цитирует Lenta.ru главу федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыра. Таким образом, чиновник опроверг появившуюся ранее в ряде СМИ информацию о полной отмене «шведского стола» в условиях пандемии.

Помимо этого, отели стали больше уделять внимания и обеспечению дополнительной эпидемиологической безопасности. Они усилили санитарные меры, а также потребовали от отдыхающих держаться на расстоянии друг от друга.

Турция стала доступна для россиян со вчерашнего дня после подписания главой правительства Михаилом Мишустиным соответствующего постановления об открытии границ. Помимо популярного курорта также возобновилось международное сообщение с Великобританией и Танзанией.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.