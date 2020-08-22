Россиян будут автоматически проверять на COVID-19 перед работой

Новое устройство сможет полностью идентифицировать человека (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России появятся «антиковидные» тепловизоры для использования на проходных. В устройствах будут функции распознавания лиц и самостоятельного принятия решений о том, пропускать сотрудника на работу или нет. Разработкой тепловизоров занимается холдинг «Швабе» (входит в Ростех).

«На основе тепловизоров, разработанных „Швабе“ в рамках борьбы с коронавирусом, создадут интеллектуальное оборудование для контроля и пропуска людей на проходных», — рассказали ТАСС в пресс-службе «Швабе». Как отмечают разработчики, новая система станет универсальным инструментом для повышения безопасности. Особенно такие тепловизоры понадобятся организациями с большим количеством людей — оборудование обладает высокой дальностью действия.

«Еще до прикладывания пропуска человека к считывателю комплекс будет принимать решение, запускать и выпускать человека или нет», — рассказали в компании. Также система сможет распознавать, скрыто лицо человека маской или нет. При этом человеческий фактор в работе сведен к минимуму — деятельность система будет осуществлять самостоятельно.

На сегодняшний день в России выявлено уже более 951 тысячи заболевших коронавирусом, пишет RNS . Ученые уже создали миниатюрный прибор, который позволяет практически моментально обнаруживать у пациентов коронавирус или следы антител. А в резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установлен дезинфекционный туннель, разработкой которого занималась пензенская компания.

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