Курс евро побил рекорд с марта

Последний раз евро стоил 89,12 рублей 30 марта этого года
новость из сюжетаЭкономический кризис 2020
В ходе торгов курс евро вырос до 89 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
«По сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии курс евро составил 89,12 рублей», — передает
Курс доллара растет не так стремительно. Он подорожал на 72 копейки и стал стоить 75,38 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Кандидат экономических наук Владимир Григорьев ранее заявлял, что рубль будет слабеть до конца года. Он связал это с низким поступлением в Россию валютной выручки.
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