Курс евро побил рекорд с марта

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Обмен валют. Банки Екатеринбурга (Дополнение), евро, валюта
Последний раз евро стоил 89,12 рублей 30 марта этого года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В ходе торгов курс евро вырос до 89 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

«По сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии курс евро составил 89,12 рублей», — передает RNS. К 18.21 по московскому времени евро вырос на 1,16 рублей. Последний раз евро имел такую цену 30 марта 2020 года.

Курс доллара растет не так стремительно. Он подорожал на 72 копейки и стал стоить 75,38 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Кандидат экономических наук Владимир Григорьев ранее заявлял, что рубль будет слабеть до конца года. Он связал это с низким поступлением в Россию валютной выручки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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