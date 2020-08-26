Из-за болезни Навального главу его штаба вызвали в полицию

Полиция опросила Ксению Фадееву, главу штаба блогера Алексея Навального в Томске из-за его предполагаемого отравления. Девушка провела в отделении три часа, сообщила она в своем Facebook.
«Уголовного дела о покушении на Навального нет. Задавали вопросы о состоянии здоровья Алексея, когда он был у нас. Создается полное ощущение, что силовики только создают видимость работы и то как-то очень вяло», — написала Фадеева. Глава штаба отметила, что из-за отсутствия уголовного дела это был именно опрос, а не допрос.
Фадеева также удивилась координации работы в полиции. Девушка отметила, что по ее информации следователи даже брали образцы еды и напитков в отеле, где жил Навальный. Однако никакого промежуточного результата работы правоохранители не представили, сообщила глава штаба блогера.
20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет пришлось экстренно посадить в Омске. Местный минздрав не нашел в организме блогера ядов, но зато обнаружил в моче кофеин и алкоголь, пишет телеканал 360. Кремль уже рассказал о подробностях диагноза, который поставили блогеру.
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