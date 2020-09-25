25 сентября 2020

На счету самолетов Ан-26 больше 160 авиапроисшествий. Почти полторы тысячи человек погибли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие многофункционального центра по предоставлению госуслуг. Челябинск, самолет, военно-транспортный самолет, ан26
Ан-26 эксплуатируются с 1973 года (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За весь период эксплуатации самолета Ан-26 [с 1973 года] в мире зарегистрировано больше 160 авиапроисшествий, жертвами которых стали почти полторы тысячи человек. Это следует из статистики сервиса Aviation safety network, который отслеживает авиационные происшествия.

Так, по данным на 25 сентября 2020 года порталу известно о 169 инцидентах с участием Ан-26. Из них 130 — «несчастные случаи с потерей корпуса», в которых погибли 953 человека; 4 происшествия без жертв; 34 — «криминальных происшествия» с 511 погибшими, а также 2 угона, в которых никто не пострадал.

В ночь на 26 сентября в Харьковской области Украины потерпел крушение военный Ан-26, на борту которого находились 27 человек, двое из которых выжили и находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ левого двигателя.

Фото: скрин страницы портала Aviation safety network

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...