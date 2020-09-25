За весь период эксплуатации самолета Ан-26 [с 1973 года] в мире зарегистрировано больше 160 авиапроисшествий, жертвами которых стали почти полторы тысячи человек. Это следует из статистики сервиса Aviation safety network, который отслеживает авиационные происшествия.
Так, по данным на 25 сентября 2020 года порталу известно о 169 инцидентах с участием Ан-26. Из них 130 — «несчастные случаи с потерей корпуса», в которых погибли 953 человека; 4 происшествия без жертв; 34 — «криминальных происшествия» с 511 погибшими, а также 2 угона, в которых никто не пострадал.
В ночь на 26 сентября в Харьковской области Украины потерпел крушение военный Ан-26, на борту которого находились 27 человек, двое из которых выжили и находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ левого двигателя.
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