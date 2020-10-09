09 октября 2020

Названы главные условия сохранения перемирия в Карабахе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Послание президента РФ федеральному собранию. Москва., косачев константин
Константин Косачев считает, что Армении и Азербайджану нужно много о чем договориться ради перемирия Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Для поддержания перемирия в Нагорном Карабахе сторонам конфликта придется проделать большую совместную работу. Таким мнением поделился глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

«Впереди много тяжелого — согласовать конкретные параметры режима прекращения огня, организовать обмен пленными и телами погибших, сесть за стол переговоров», — написал Косачев в Facebook. Глава комитета отметил, что главная ответственность лежит на сторонах конфликта. Он поблагодарил представителей Баку и Азербайджана за мужество приехать в Москву на переговоры. Косачев подчеркнул, что прекратить кровопролития в Карабахе удалось после десяти часов консультаций.

Ранее в Москве прошли переговоры главы МИД Армении Зораба Мнацаканяна, азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова при участии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает агентство Nation News. Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня. Политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер считает, что перемирие между странами временное и конфликт в Карабахе разгорится вновь.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...