Названы главные условия сохранения перемирия в Карабахе

Для поддержания перемирия в Нагорном Карабахе сторонам конфликта придется проделать большую совместную работу. Таким мнением поделился глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
«Впереди много тяжелого — согласовать конкретные параметры режима прекращения огня, организовать обмен пленными и телами погибших, сесть за стол переговоров», — написал Косачев в Facebook. Глава комитета отметил, что главная ответственность лежит на сторонах конфликта. Он поблагодарил представителей Баку и Азербайджана за мужество приехать в Москву на переговоры. Косачев подчеркнул, что прекратить кровопролития в Карабахе удалось после десяти часов консультаций.
Ранее в Москве прошли переговоры главы МИД Армении Зораба Мнацаканяна, азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова при участии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает агентство Nation News. Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня. Политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер считает, что перемирие между странами временное и конфликт в Карабахе разгорится вновь.
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