Греф дал прогноз по курсу рубля до конца года

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Герман Греф назвал несколько причин для укрепления рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Экономический кризис 2020

До конца года рубль укрепится, считает глава Сбербанка Герман Греф. Сейчас российская валюта недооценена, уточнил банкир в своем интервью.

«Фундаментально курс сегодня сильно недооценен, и если геополитические факторы стабилизируются, то я думаю, рубль до конца года укрепится», — приводит слова Грефа агентство Nation news. Еще одним условием для укрепления российской валюты глава Сбербанка назвал стабилизацию ситуации с COVID-19.

Кроме того, на позицию рубля влияют приток валют и валютный баланс. Он напрямую зависит от цены товаров, которые мы продаем другим странам. В первую очередь от нефти, объяснил Греф. Это фундаментальные экономические причины, уточнил глава Сбербанка.

24 октября эксперты заявили, что курс доллара может обрушиться до 70 рублей. Это связано с геополитикой, пишет «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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