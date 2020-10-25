Греф дал прогноз по курсу рубля до конца года

Герман Греф назвал несколько причин для укрепления рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

До конца года рубль укрепится, считает глава Сбербанка Герман Греф. Сейчас российская валюта недооценена, уточнил банкир в своем интервью.

«Фундаментально курс сегодня сильно недооценен, и если геополитические факторы стабилизируются, то я думаю, рубль до конца года укрепится», — приводит слова Грефа агентство Nation news. Еще одним условием для укрепления российской валюты глава Сбербанка назвал стабилизацию ситуации с COVID-19.

Кроме того, на позицию рубля влияют приток валют и валютный баланс. Он напрямую зависит от цены товаров, которые мы продаем другим странам. В первую очередь от нефти, объяснил Греф. Это фундаментальные экономические причины, уточнил глава Сбербанка.

24 октября эксперты заявили, что курс доллара может обрушиться до 70 рублей. Это связано с геополитикой, пишет « Федеральное агентство новостей ».