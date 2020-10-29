29 октября 2020

Захарова осудила слова венгерского политика о Красной армии

© Служба новостей «URA.RU»
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Медиа-форум
Россия и впредь будет препятствовать фальсификациям истории, сказала представитель МИД. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Высказывания венгерского премьер-министра Виктора Орбана о Красной армии «извращают историческую правду». Так глава МИД РФ Мария Захарова ответила на заявления политика, который назвал памятник советским солдатам в Будапеште напоминанием о «советской оккупации».

«Подобные высказывания грубо извращают историческую правду и события Второй мировой войны, итоги которой закреплены соответствующими решениями Нюрнбергского трибунала», — говорится в заявлении Захаровой. Она напомнила, что Венгрия была ближайшим союзником Гитлера и приняла активное участие в наступлении на Советский Союз в 1941 году. Также, по словам Захаровой, ее солдаты совершали массовые преступления против мирного населения на оккупированных территориях и против советских военнопленных.

Она обратила внимание на недопустимость стремления «обелить режимы нацистских приспешников» и размыть историческую ответственность отдельных столиц за преступления военного периода. Россия и впредь будет препятствовать фальсификациям истории, заключила представитель МИД.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты преследуют политические цели, искажая исторические факты в преддверии Дня Победы. Она отметила, что мириться с заявлением Белого дома нельзя, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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