К весне число новых случаев коронавируса в сутки в России должно снизиться до летних показателей. Такое мнение выразил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболеваний должно снизиться до исходных показателей, которые были летом», — приводит слова Горелова РИА «Новости». По его словам, стабилизация ситуации с коронавирусом в стране займет определенное время. Однако, добавил он, в первую очередь это будет зависеть от того, насколько россияне ответственно соблюдают противоэпидемические правила.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что к концу года в России может начаться массовая вакцинация от коронавируса, пишет VSE42.ru. В то же время в стране отмечается рост потребления антибиотиков, однако они бесполезны при коронавирусе, передает «Газета Кемерова».
Подписывайтесь на URA.RU в