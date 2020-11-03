03 ноября 2020

Когда коронавирус в России пойдет на спад. Прогноз Роспотребнадзора

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, трамвайная остановка, люди в масках, ожидание транспорта, ковид, пандемия
Стабилизация ситуации с COVID-19 в России займет определенное время, полагает Александр Горелов Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

К весне число новых случаев коронавируса в сутки в России должно снизиться до летних показателей. Такое мнение выразил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболеваний должно снизиться до исходных показателей, которые были летом», — приводит слова Горелова РИА «Новости». По его словам, стабилизация ситуации с коронавирусом в стране займет определенное время. Однако, добавил он, в первую очередь это будет зависеть от того, насколько россияне ответственно соблюдают противоэпидемические правила.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что к концу года в России может начаться массовая вакцинация от коронавируса, пишет VSE42.ru. В то же время в стране отмечается рост потребления антибиотиков, однако они бесполезны при коронавирусе, передает «Газета Кемерова».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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