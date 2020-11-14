В Instagram изменился интерфейс

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Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, инстаграм, instagram, приложения для телефона
Соцсеть обзавелась рядом полезных функций Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Социальная сеть Instagram обзавелась новым интерфейсом. В сервисе, ориентированном на фотоконтент, появилась возможность делиться короткими видео, а также совершать покупки.

«Впервые за многие годы компания полностью обновила домашний экран — теперь на главной странице вы найдете Instagram Reels и Магазин», — сообщает портал Andro News. Первое из нововведений копирует функционал другой популярной соцсети TikTok, магазин же представляет из себя базу страниц пользователей, продающих через Instagram различные товары и услуги.

Новый раздел Reels встал на место раздела для публикации фотографий, переехавшего в верхнюю часть экрана. Также наверх переехала кнопка «Действия».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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