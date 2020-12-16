Вероятность смерти от новой коронавирусной инфекции выше для мужчин, чем для женщин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 17 декабря, — 376-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 282-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 734 026, достигнув отметки в 74 517 568. Выздороветь из них удалось 51 692 217 пациенту (+567 397). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 640 840 человек (+23 831).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 17 392 618 американцев. Следом идут Индия (9 954 769) и Бразилия (7 042 695). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 2 734 454.

Вакцина и лекарства

В России разрабатываются 26 вариантов вакцин в 17 научных центрах. Такое количество необходимо из-за того, что непонятно, насколько хорошо они себя покажут. Соответственно, чем больше препаратов, тем больше шансов, что какая-нибудь из них сработает, объяснил профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. На сегодняшний день зарегистрированы только две вакцины— «Спутник V» и «ЭпиВак Корона». Они будут доступны в ближайшее время.

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил включить вакцинацию от COVID в календарь профилактических прививок. Министр здравоохранения Михаил Мурашко должен держать на личном контроле организацию работы пунктов вакцинации в регионах с 1 по 10 января 2021 года.

Коронавирус в России

К 2019 году смертность в России в результате мер по улучшению демографической ситуации опустилась до 102,9 человека на 10 тысяч населения (январь—октябрь). Однако в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 показатель составил 113,2 (рост более чем на 10% к 2019 году). Таким образом, смертность в России побила рекорд за десять лет. Вероятность смерти от COVID для мужчин выше, чем для женщин. Также это зависит от возраста, уровня глюкозы и индекса массы тела, сообщили ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Если человек контактирует с больными, но не заражается, то он, вероятно, имеет Т-клеточный иммунитет после другого перенесенного вируса. Об этом URA.RU рассказал вирусолог Петр Чумаков. Также, по его словам, мало шансов заразиться у тех, кто недавно переболел гриппом. В крови этих людей много антивирусного белка интерферона, который препятствует новому заражению.

Министерство труда и социальной защиты РФ расширило список причин получения инвалидности. Согласно поправкам, инвалидность смогут оформить медики, получившие осложнения после COVID-19. Кроме того, врачам, которые помогали пациентам, выплатили свыше 11 миллиардов рублей. Согласно документу, почти 400 выплат произвели после смерти медиков.

Коронавирус в мире

Избранный президент США Джо Байден обсудил с губернаторами борьбу с COVID-19. Политик отметил, что помощь властям штатов в борьбе с инфекцией была недостаточной . Байден намерен в первые 100 дней работы своей администрации выделить 100 млн доз вакцины. Он не исключил, что к этому времени будут открыты школы.

В США зафиксировали сильную аллергическую реакцию на вакцину от коронавиркомпании BioNTech/Pfizer. Аллергия развилась у медработницы из штата Аляска спустя десять минут после введения препарата. При этом в анамнезе девушки не сообщалось о склонности к аллергии. В настоящее время она госпитализирована и находится в стабильном состоянии.