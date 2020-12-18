В Германии хотят наладить производство российской вакцины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 19 декабря, — 378-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 284-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 725 539, достигнув отметки в 75 976 403. Выздороветь из них удалось 53 149 471 пациентам (+426 534). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 680 513 человек (+13 300).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 17 885 269 американцев. Следом идут Индия, где количество заболевших насчитывает уже 10 004 825 человек, замыкает тройку Бразилия — 7 163 912 заразившихся. Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 2 791 220.

Вакцина и лекарство

Германия выразила готовность производить российские вакцины от COVID-19. Министры здравоохранения РФ и ФРГ Михаил Мурашко и Йенс Шпан по телефону обсудили организацию совместного производства вакцин в Европе.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не ощутил серьезных последствий после вакцинации от коронавируса. Он прививался осенью, когда вакцинация проходила исследование. «Небольшая головная боль была утром. Прошло уже почти полгода, у меня хорошие титры», — сказал Собянин. Он уточнил, что повышенная температура после прививки может быть, как правило, у молодых людей, поскольку у них высокая степень иммунитета. Столичный градоначальник отметил, что с 21 декабря ставить прививки от коронавируса начнут новым категориям москвичей. Препарат получат более миллиона человек.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург предупредил, что вакцина от коронавируса противопоказана людям с заболеваниями в стадии обострения. По его словам, это правило характерно для любой вакцины. Также в вакцинации отказывают, если температура тела пациента выше 37 градусов.

Между тем в США одобрили вторую вакцину от коронавируса . Речь идет о препарате компании Moderna. Отмечается, что «известные и потенциальные преимущества перевешивают известные и потенциальные риски», и вакцинировать ей можно только взрослых.

Коронавирус в России

За прошедшие сутки в России зафиксировано 28 552 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 338 больше, чем днем ранее. Число выздоровевших от COVID увеличилось на 26 093 человек за день, 611 человек скончались от вируса.

Умер от COVID-19 депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчано. Об этом сообщил председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Отмечается, что до смерти парламентарий три недели тяжело болел.

Венесуэла готова открыть прямые перелеты с Россией, заявил замминистра воздушного транспорта страны и глава авиакомпании Conviasa Рамон Селестино Веласкес. «Венесуэла уже готова лететь, как только получит зелёный свет», — подчеркнул Веласкес. Предварительно, на первом этапе будет осуществляться один рейс за неделю. Билет будет стоить около 1 300 долларов в обе стороны.

Между тем Азербайджан закроет сухопутную границу с Россией для перехода граждан до 1 марта 2021 года. Власти страны пояснили, что это решение связано с ростом числа заразившихся коронавирусом в обеих странах. В посольстве отметили, что «транспортное сообщение между РФ и Азербайджаном продолжается в полном объеме».

В Челябинской области есть проблемы с вакцинированием медиков закрытых территориальных образований (ЗАТО). Как заявила на брифинге URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт, с медиками таких городов нужно поделиться вакциной, полученной региональным минздравом.

Замминистра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите рассказала URA.RU о результатах проверки больницы в Качканаре, медики которой пожаловались на невыплату ковидных надбавок президенту Владимиру Путину. По словам замминистра, небольшая часть выплат была задержана, но и эти выплаты были проведены в установленные законом сроки.

В ОКБ Ханты-Мансийска полицейские патрулируют инфекционный корпус. На такие меры администрация решилась из-за родственников пациентов с коронавирусом, которые неоднократно пытались проникнуть в карантинную зону. В больнице нежеланных гостей предупредили, что за нарушение порядка жителям округа грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Коронавирус в мире

В Африке обнаружили новую мутацию COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе. По его словам, разновидность обнаруженного вируса распространяется быстрее, чем ранее зафиксированные мутации. Он отметил, что, хотя находка ученых и вызывает обеспокоенность, причин для паники нет.

Президент Чили пожаловался на самого себя за то, что был на пляже без маски. Минздрав жалобу принял и оштрафовал президента на 3,5 тысячи долларов.

Общенациональный карантин объявлен в Италии на Рождество. Как заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, вся территория Италии будет «красной зоной» с 24 декабря по 6 января. Он уточнил, что это означает запрет на выход из дома без необходимости. Все магазины кроме продуктовых будут закрыты. Переезды из региона в регион будут запрещены.

В Австрии объявили третий локдаун с 26 декабря. На этот период власти ограничат свободный выход на улицу, будет закрыта большая часть магазинов. С 18 января ограничения будут ослаблены только по отношению к тем, кто получит отрицательный тест на коронавирус.