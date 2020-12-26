26 декабря 2020

В школах введут новые доплаты за воспитание учеников

© Служба новостей «URA.RU»
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Советники директоров по воспитательной работе дополнительно получат по 15 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 10 российских регионах в школах появится должность советника директора по воспитательной работе с доплатой 15 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Это тоже очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания», — рассказал Крацов на «Деловом завтраке» в «Российской газете». Он также напомнил, что с 1 сентября текущего года классные руководители получают надбавку в пять тысяч рублей.

Минтруд РФ, совместно с Минфином и Общероссийским Профсоюзом образования, разрабатывают новые требования к оплате труда педагогов. Глава профсоюза Татьяна Куприянова рассказала, что оклад учителя должен гарантированно составлять 70% от средней зарплаты по региону.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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