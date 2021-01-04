Онищенко оценил отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Геннадий Онищенко уверен, что изучение иностранных языков поможет школьникам в будущем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отмена обязательного ЕГЭ по иностранному языку не лишит школьников возможности заниматься этим предметом. Так считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Это (отмена обязательного ЕГЭ по иностранному языку — прим. ред.) не уменьшит возможностей для тех, у кого к этим знаниям есть предрасположенность», — приводит слова Онищенко радиостанция «Эхо Москвы». Он подчеркнул, что нововведение Минпросвещения РФ позволит многим школьникам, которые не будут связывать свою жизнь с иностранным языком, углубить знания в интересной им области.

Онищенко уверен, что изучение иностранных языков поможет ученикам в будущем. Особенно полезно это станет для тех, кто свяжет жизнь с наукой, добавил он.

Ранее Минпросвещения РФ опубликовало приказ, в соответствии с которым ЕГЭ по иностранному языку исключен из списка обязательных, передает RT. Глава ведомства Сергей Кравцов ранее рассказал, что Рособрнадзор не планирует серьезных изменений заданий ЕГЭ в 2021 году.