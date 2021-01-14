Владелец крупнейшего китайского интернет-магазина AliExpress компания Alibaba в сотрудничестве с автомобильным концерном SAIC Motors представила свой ответ Tesla. Электрокар оснащен системой умного круиз-контроля и способен автоматически парковаться.
«Седан, представленный в среду под брендом IM (что означает „интеллект в движении“), был разработан совместным предприятием Alibaba, государственной SAIC и Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development», — сообщает Nikkei Asia. Электрокар, по информации агентства, должен составить конкуренцию американской разработке от Tesla.
Седан от Alibaba оснащен новой твердотельной батареей с запасом хода до 570 километров. Кроме того, в новинке используются компьютерные чипы от компании Nvidia, что позволяет электрокару взять на себя некоторые функции смартфона. Автомобиль планируется выпустить в 2021 году. Цена его пока неизвестна.
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