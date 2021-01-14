У электрокара Tesla появился серьезный конкурент в Китае. Продажи начнутся в 2021 году

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Собрание учредительского совета Ельцин Центра в кофейне Papa Carlo. Екатеринбурга, автомобиль, tesla, премиум авто
У Tesla появится китайский аналог Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Владелец крупнейшего китайского интернет-магазина AliExpress компания Alibaba в сотрудничестве с автомобильным концерном SAIC Motors представила свой ответ Tesla. Электрокар оснащен системой умного круиз-контроля и способен автоматически парковаться.

«Седан, представленный в среду под брендом IM (что означает „интеллект в движении“), был разработан совместным предприятием Alibaba, государственной SAIC и Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development», — сообщает Nikkei Asia. Электрокар, по информации агентства, должен составить конкуренцию американской разработке от Tesla.

Седан от Alibaba оснащен новой твердотельной батареей с запасом хода до 570 километров. Кроме того, в новинке используются компьютерные чипы от компании Nvidia, что позволяет электрокару взять на себя некоторые функции смартфона. Автомобиль планируется выпустить в 2021 году. Цена его пока неизвестна.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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