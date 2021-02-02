02 февраля 2021

В ОНК раскрыли, где Навальный будет отбывать срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Навальный в Перми. Открытие штаба, встреча с молодежью. Пермь, навальный алексей
В ОНК рассказали, в какой колонии будет отбывать наказание Навальный Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Дело Алексея Навального

После вступления в силу решения суда блогер Алексей Навальный будет этапирован в одну из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах. Об этом заявил зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.

«Согласно закону, Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания. Но поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального должны этапировать в какой-либо ближайший регион, то есть в одну из колоний Центрального федерального округа РФ», — цитирует Зуева «Интерфакс». При этом он не исключил, что блогер может остаться и в хозотряде при СИЗО в Москве, однако это маловероятно.

Ранее Симоновский районный суд Москвы признал Алексея Навального виновным в нарушении условий испытательного срока. Блогера приговорили к 3,5 годам лишения свободы. С учетом года, проведенного под домашним арестом, Навальный отсидит в колонии 2 года и 8 месяцев. Уголовное дело («дело Ив Роше»), по которому проходит Навальный, было возбуждено в отношении блогера и его брата Олега в 2014 году. После изменения приговора соратники Алексея Навального объявили о несанкционированной акции. После этого политологи заявили URA.RU, что призывы сторонников блогера дают повод властям для окончательного разгрома ФБК (признан в РФ иноагентом).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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