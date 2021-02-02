В ОНК раскрыли, где Навальный будет отбывать срок

После вступления в силу решения суда блогер Алексей Навальный будет этапирован в одну из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах. Об этом заявил зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.
«Согласно закону, Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания. Но поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального должны этапировать в какой-либо ближайший регион, то есть в одну из колоний Центрального федерального округа РФ», — цитирует Зуева «Интерфакс». При этом он не исключил, что блогер может остаться и в хозотряде при СИЗО в Москве, однако это маловероятно.
Ранее Симоновский районный суд Москвы признал Алексея Навального виновным в нарушении условий испытательного срока. Блогера приговорили к 3,5 годам лишения свободы. С учетом года, проведенного под домашним арестом, Навальный отсидит в колонии 2 года и 8 месяцев. Уголовное дело («дело Ив Роше»), по которому проходит Навальный, было возбуждено в отношении блогера и его брата Олега в 2014 году. После изменения приговора соратники Алексея Навального объявили о несанкционированной акции. После этого политологи заявили URA.RU, что призывы сторонников блогера дают повод властям для окончательного разгрома ФБК (признан в РФ иноагентом).
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