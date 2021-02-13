Чиновница из Кузбасса купила себе три авто на деньги инвалидов

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Всего следователи выделяют три эпизода преступлений Фото: Анна Майорова © URA.RU

Председатель кемеровского отделения «Всероссийского общества инвалидов», депутат парламента Кузбасса Валентина Шмакова купила себе три машины на бюджетные деньги. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

«В период с мая 2015 по февраль 2019 года обвиняемая по бумагам как частное лицо приобрела в автосалоне три автомобиля на общую сумму порядка 861 тысячи рублей. При этом оплату за транспортные средства она производила вверенными ей денежными средствами с расчетного счета общества инвалидов», — рассказали в СК.

Кроме того, обвиняемая присвоила себе специальный автомобиль для перевозки инвалидов, который обществу пожертвовал частный предприниматель. Шмакова оформила документы, что сама приобрела у общества инвалидов машину за 100 тысяч рублей, при этом деньги в кассу или на счет организации не внесла. С документами, подтверждающими право собственности, она поставила автомобиль на учет в ГИБДД, отметили в ведомстве. Всего следователи выделяют три эпизода преступлений.

Председатель общества инвалидов вину признала и сотрудничала с СК. В счет возмещения ущерба на ее имущество наложен арест на общую сумму около 1,5 млн рублей. Также она добровольно вернула автомобиль, который предназначался для перевозки инвалидов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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