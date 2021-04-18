Глава ГИБДД Петропавловска-Камчатского погиб на рыбалке

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Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, мвд, шеврон, митинг, полиция, шеврон мвд, полициейский, шеврон полиция
Виталию Сергееву было 49 лет (архивное фото) Фото:

Начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского Виталий Сергеев погиб на рыбалке. 49-летний майор, вероятно, провалился под лед.

«Начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского Сергеев погиб, провалившись под лед», — пишет «Комсомольская правда». Инцидент случился на озере Вилюй.

Полицейский отправился на рыбалку с друзьями. Товарищи Сергеева отлучились, а после своего возвращения обнаружили мужчину мертвым в воде. Предполагается, что Сергеев не смог выбраться самостоятельно.

URA.RU попыталось связаться с пресс-службой МВД России по Камчатскому краю. По указанному на сайте телефону никто не взял трубку. В пресс-службу был направлен запрос.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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