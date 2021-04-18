Глава ГИБДД Петропавловска-Камчатского погиб на рыбалке

Виталию Сергееву было 49 лет (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского Виталий Сергеев погиб на рыбалке. 49-летний майор, вероятно, провалился под лед.

«Начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского Сергеев погиб, провалившись под лед», — пишет «Комсомольская правда». Инцидент случился на озере Вилюй.

Полицейский отправился на рыбалку с друзьями. Товарищи Сергеева отлучились, а после своего возвращения обнаружили мужчину мертвым в воде. Предполагается, что Сергеев не смог выбраться самостоятельно.

URA.RU попыталось связаться с пресс-службой МВД России по Камчатскому краю. По указанному на сайте телефону никто не взял трубку. В пресс-службу был направлен запрос.