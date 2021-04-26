Россиян ждут длинные майские праздники. Зарплату выплатят, отпуск не продлят — что нужно знать

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Первомайская демонстрация на Красной площади. Москва, 1 мая, праздник труда, первомай
Россияне будут отдыхать в этом году десять дней в начале мая Фото:

Впереди россиян ждут длинные майские праздники. Люди будут отдыхать с 1 по 10 число включительно. Перед этим им должны будут выплатить зарплату, причем в обычном размере, и сократить ее при отказе работать. URA.RU собрало всю актуальную информацию.

  • Без длинных майских выходных останутся работники предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы. Их не будут наказывать за несоблюдение указа президента;
  • Работники других предприятий могут отказаться от работы в праздники. При этом им будут обязаны выплатить зарплату;
  • Остальным зарплата также будет выплачена в обычном размере. Тем, кто будет работать с 4 по 7 мая, также следует заплатить в обычном, а не повышенном размере;
  • Заработную плату должны перечислить заранее. Получить деньги до праздников могут те, у кого срок выплаты приходится на нерабочий день;
  • Те, кто заранее решил сделать себе начало мая сплошным отдыхом и взял отпуск с 4 по 7 число, не получат дополнительных выходных. В Минтруда пояснили, что в нерабочие дни сохраняется зарплата, а значит норма рабочего времени не уменьшается.

Ранее президент России объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая, первый рабочий день этого месяца придется на 11 мая, пишет RT. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала не вводить новые ограничительные меры по коронавирусу, сообщает Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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