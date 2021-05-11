Сотрудникам ФСИН хотят дать новые полномочия

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) смогут объявлять официальное предостережение заключенным. Такой законопроект приняли в Госдуме во втором чтении. Предполагается, что в третьем чтении законопроект рассмотрят 12 мая.
«В целях предупреждения совершения подозреваемыми и обвиняемыми правонарушений сотрудники органов и учреждений уголовно-исполнительный системы вправе объявлять официальное предостережение (предостережение)», — указано в тексте законопроекта на сайте Госдумы.
Сотрудники ФСИН смогут объявлять предостережение заключенным о недопустимости действий, которые создают условия для правонарушений и преступлений, а также в случаях антиобщественного поведения. Законопроект устранит правовую коллизию. У сотрудников ФСИН пока нет права объявлять предостережение, хотя ведомство относится к субъектам профилактики правонарушений.
Ранее автор закона депутат Василий Пискарев сообщил, что силовики смогут проводить профилактическую работу с заключенными. Такая мера поможет снизить преступность в России, считает депутат.
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