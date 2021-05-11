Сотрудникам ФСИН хотят дать новые полномочия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, гуфсин, место заключения, следственный изолятор, конвой
Заключенным официально объявят предостережение Фото:

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) смогут объявлять официальное предостережение заключенным. Такой законопроект приняли в Госдуме во втором чтении. Предполагается, что в третьем чтении законопроект рассмотрят 12 мая.

«В целях предупреждения совершения подозреваемыми и обвиняемыми правонарушений сотрудники органов и учреждений уголовно-исполнительный системы вправе объявлять официальное предостережение (предостережение)», — указано в тексте законопроекта на сайте Госдумы.

Сотрудники ФСИН смогут объявлять предостережение заключенным о недопустимости действий, которые создают условия для правонарушений и преступлений, а также в случаях антиобщественного поведения. Законопроект устранит правовую коллизию. У сотрудников ФСИН пока нет права объявлять предостережение, хотя ведомство относится к субъектам профилактики правонарушений.

Ранее автор закона депутат Василий Пискарев сообщил, что силовики смогут проводить профилактическую работу с заключенными. Такая мера поможет снизить преступность в России, считает депутат.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...