Аналитик перечислил главные причины аварий на дорогах

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Авария на Остоженке с участием Эльмина Гулиева. Москва, иномарка, дтп, авария, остоженка
В аварию могут попасть водители, не поменявшие запчасти вовремя Фото:

Беднеющее население России — это основная причина ухудшения ситуации с автоавариями на дорогах. Такого мнения придерживается руководитель компании Gruzdev Analyze Александр Груздев.

«Ухудшающееся экономическое положение населения — это реальная угроза, в том числе, и безопасности на дорогах. Например, те же дешевые тормозные колодки с плохими характеристиками могут стать причиной ДТП», — приводит «Ридус» слова специалиста.

Автоэксперт также отметил, что техосмотр, задуманный как раз для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, нисколько не помогает в этом вопросе. Чтобы эта мера работала, необходимо изменить саму процедуру — нужно, чтобы старые автомобили после прохождения техосмотра отправлялись в утиль, а не ездили по дорогам России.

В начале мая стало известно, что некоторые автопроизводители подняли цены на автомобили. Причины кроются в ослаблении рубля, падении продаж, подорожании комплектующих, электроники и дефиците запчастей. Более того, по мнению аналитиков, в июне рост цен продолжится: модели будут дорожать постепенно, чтобы рост цен не заблокировал спрос.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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