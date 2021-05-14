Аналитик перечислил главные причины аварий на дорогах

Беднеющее население России — это основная причина ухудшения ситуации с автоавариями на дорогах. Такого мнения придерживается руководитель компании Gruzdev Analyze Александр Груздев.
«Ухудшающееся экономическое положение населения — это реальная угроза, в том числе, и безопасности на дорогах. Например, те же дешевые тормозные колодки с плохими характеристиками могут стать причиной ДТП», — приводит «Ридус» слова специалиста.
Автоэксперт также отметил, что техосмотр, задуманный как раз для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, нисколько не помогает в этом вопросе. Чтобы эта мера работала, необходимо изменить саму процедуру — нужно, чтобы старые автомобили после прохождения техосмотра отправлялись в утиль, а не ездили по дорогам России.
В начале мая стало известно, что некоторые автопроизводители подняли цены на автомобили. Причины кроются в ослаблении рубля, падении продаж, подорожании комплектующих, электроники и дефиците запчастей. Более того, по мнению аналитиков, в июне рост цен продолжится: модели будут дорожать постепенно, чтобы рост цен не заблокировал спрос.
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