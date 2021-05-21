21 мая 2021

МВД: В России появится специальный режим для контроля мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор Владимир Миронов. Екатеринбург, мвд, полиция
В России введут новые правила для пребывания мигрантов в РФ Фото:

В России введут специальный правовой режим для мигрантов — «Контролируемое пребывание». Об этом заявили в Министерстве внутренних дел России.

«В качестве одной из мер профилактического характера, направленных на повышение эффективности механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, планируется введение в законодательство специального правоохранительного режима — «Контролируемое пребывание», — передает заявление ТАСС. В ведомстве уточнили, что особый режим будет введен для тех мигрантов, которые не имеют права быть в РФ, но вынуждены находится в стране из-за сложившихся обстоятельств, например самоизоляции из-за коронавируса.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил использовать заключенных на тех работах, в которых в настоящее время задействуются трудовые мигранты. При этом, подчеркнул он, это не будет аналогом ГУЛАГа, так как заключенным будут предоставлены достойные условия. В Кремле считают, что идею Калашникова необходимо обсудить, пишет агентство Nation News. Однако, по словам адвоката Ивана Миронова, это может стать первым шагом возвращения в России исправительно-трудовых учреждений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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