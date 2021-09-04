NYT обнародовали материалы о секретной базе ЦРУ в Афганистане

С 2002 по 2005 год на базе погибли более 100 подозреваемых в терроризме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В газете The New York Times (NYT) опубликовали материалы о самой секретной базе ЦРУ в Афганистане. Снимки со спутников показывают, что строительство «Соляной ямы» началось в 2002—2004 годах после событий 11 сентября 2001 года в США. Базу использовали для учений и заключения под стражу террористов.

«Заключенных разрешали запирать в тесных помещениях, лишать сна и применять пытки водой. По данным Минюста США, с 2002 по 2005 год на базе погибли более 100 подозреваемых в терроризме», — сообщается в материале NYT.

База ЦРУ была расположена недалеко от Кабула и, хотя официальных данных о ее существовании нет, спутниковые снимки свидетельствуют об обратном. После событий 11 сентября 2001 года в Америке стали более лояльны к жестоким методам допроса. «В докладе правительства США о „Соляной яме“ стало известно о случаях жестокого обращения с заключенными и применения допросов с пристрастием», — сообщает lenta.ru с ссылкой на New York Times.

Ранее сообщалось, что Сенат США разрешил военным пытать подозреваемых в терроризме и содержать секретные тюрьмы ЦРУ за границей. Одобренный Сенатом свод правил по обращению с подозреваемыми в террористической деятельности был принят 65 голосами против 34.