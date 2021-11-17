Тесть футболиста Кокорина напал на бизнесмена

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Предварительные слушания в Пресненском районном суде г.Москвы по делу Кокорина и Павла Мамаева. Москва, кокорин александр
Родственник Александра Кокорина заявил, что ему можно все Фото:

Тесть футболиста Александра Кокорина Руслан Валиев напал на владельца IT-компании Льва Матвеева и повредил его машину. Инцидент произошел в Подмосковье.

«Мужчины подрались, знатно обматерили друг друга, а в довершение всего Валиев еще и нанес несколько ударов по Mercedes Матвеева. Сломал боковое зеркало», — передает telegram-канал «112». При этом тесть Кокорина заявил, что ему «все можно».

Валиеву не понравилось то, как его новый сосед управляет автомобилем. Из-за этого мужчина напал на водителя со словами «не гоняй тут, *****!», сообщается в telegram-канале.

В 2018 году футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку с сотрудником «Первого канала». Позже произошел конфликт с двумя чиновниками из Минпромторга РФ. После этого спортсмены были арестованы на два месяца. Против них возбудили три уголовных дела.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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