В Минцифры определили сроки для получения QR-кодов после жалоб

Когда люди заполняют
«Если гражданин направляет обращение по проблеме вакцинации или лечения от коронавируса, например, в связи с отсутствием сертификата или QR-кода на портале „Госуслуги“, оно поступает для рассмотрения в медицинскую организацию, проводившую вакцинацию. Ответ на обращение от медорганизации должен быть направлен гражданину в течение суток», — объяснили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
При этом в ведомстве не стали комментировать, как много жалоб, связанных с вакцинацией и QR-кодами, в среднем (в день или месяц) приходит на сайт «Госуслуги». Там же не озвучили, какие обращения чаще всего пишут люди.
Ранее URA.RU писало, что россияне массово жалуются на «Госуслугах» на отсутствие QR-кодов. Как правило, в таких случаях людям выдаются на время разбирательства временные коды — на 14 дней. Но время от времени гражданам даже этого не дают. Так, житель Свердловской области, переболевший коронавирусом, обращался в больницу и писал на «Госуслугах», но никакого ответа не смог получить. А ведь уже прошло два месяца с момента выписки.
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