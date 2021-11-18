В Минцифры определили сроки для получения QR-кодов после жалоб

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Период нерабочих дней. Екатеринбург, проверка qr-кода
Некоторые россияне месяцами не могут получить QR-код о том, что переболели коронавирусом Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Когда люди заполняют обращения по проблеме вакцинации или лечения от коронавируса на портале «Госуслуги», они направляются для рассмотрения в медорганизации. В течение суток учреждения обязаны отправить ответ человеку. Об этом URA.RU рассказали в Минцифры РФ (оператор портала «Госуслуги»).

«Если гражданин направляет обращение по проблеме вакцинации или лечения от коронавируса, например, в связи с отсутствием сертификата или QR-кода на портале „Госуслуги“, оно поступает для рассмотрения в медицинскую организацию, проводившую вакцинацию. Ответ на обращение от медорганизации должен быть направлен гражданину в течение суток», — объяснили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

При этом в ведомстве не стали комментировать, как много жалоб, связанных с вакцинацией и QR-кодами, в среднем (в день или месяц) приходит на сайт «Госуслуги». Там же не озвучили, какие обращения чаще всего пишут люди.

Ранее URA.RU писало, что россияне массово жалуются на «Госуслугах» на отсутствие QR-кодов. Как правило, в таких случаях людям выдаются на время разбирательства временные коды — на 14 дней. Но время от времени гражданам даже этого не дают. Так, житель Свердловской области, переболевший коронавирусом, обращался в больницу и писал на «Госуслугах», но никакого ответа не смог получить. А ведь уже прошло два месяца с момента выписки.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...