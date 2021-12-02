В Китае заявили об опасных уловках США против России

03 декабря 2021 в 04:42 Размер текста - 17 +

В Китае раскрыли скрытые мотивы США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США снабжает Украину оружием, чтобы обострить российско-украинские отношения. Об этом говорится в статье, опубликованной на новостном портале армии Китая China Military. В Китае считают, что Америка преследует свои личные мотивы в ситуации с Украиной. По мнению китайских журналистов, США снабжает украинцев оружием, чтобы обострить российско-украинские отношения и такой «уловкой» якобы сдерживает своего стратегического соперника. Кроме того, отмечается, конфликт на Украине стал «золотой» жилой для американского бизнеса. А также способом держать Восточную Европу в «крайне напряженной военно-политической ситуации, тем самым «заковывая ЕС в цепи». Последний раз Украина получала военную помощь от США 15 ноября. Тогда в страну было доставлено 80 тонн боеприпасов. Всего за последнее время Украина получила больше 300 млн долларов в качестве военной помощи, пишет «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия с тревогой смотрит за многочисленными поставками оружия на Украину, сообщает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США снабжает Украину оружием, чтобы обострить российско-украинские отношения. Об этом говорится в статье, опубликованной на новостном портале армии Китая China Military. В Китае считают, что Америка преследует свои личные мотивы в ситуации с Украиной. По мнению китайских журналистов, США снабжает украинцев оружием, чтобы обострить российско-украинские отношения и такой «уловкой» якобы сдерживает своего стратегического соперника. Кроме того, отмечается, конфликт на Украине стал «золотой» жилой для американского бизнеса. А также способом держать Восточную Европу в «крайне напряженной военно-политической ситуации, тем самым «заковывая ЕС в цепи». Последний раз Украина получала военную помощь от США 15 ноября. Тогда в страну было доставлено 80 тонн боеприпасов. Всего за последнее время Украина получила больше 300 млн долларов в качестве военной помощи, пишет «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия с тревогой смотрит за многочисленными поставками оружия на Украину, сообщает RT.