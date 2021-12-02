02 декабря 2021

В Китае заявили об опасных уловках США против России

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
В Китае раскрыли скрытые мотивы США Фото:

США снабжает Украину оружием, чтобы обострить российско-украинские отношения. Об этом говорится в статье, опубликованной на новостном портале армии Китая China Military.

В Китае считают, что Америка преследует свои личные мотивы в ситуации с Украиной. По мнению китайских журналистов, США снабжает украинцев оружием, чтобы обострить российско-украинские отношения и такой «уловкой» якобы сдерживает своего стратегического соперника.

Кроме того, отмечается, конфликт на Украине стал «золотой» жилой для американского бизнеса. А также способом держать Восточную Европу в «крайне напряженной военно-политической ситуации, тем самым «заковывая ЕС в цепи».

Последний раз Украина получала военную помощь от США 15 ноября. Тогда в страну было доставлено 80 тонн боеприпасов. Всего за последнее время Украина получила больше 300 млн долларов в качестве военной помощи, пишет «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия с тревогой смотрит за многочисленными поставками оружия на Украину, сообщает RT.

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США снабжает Украину оружием, чтобы обострить российско-украинские отношения. Об этом говорится в статье, опубликованной на новостном портале армии Китая China Military. В Китае считают, что Америка преследует свои личные мотивы в ситуации с Украиной. По мнению китайских журналистов, США снабжает украинцев оружием, чтобы обострить российско-украинские отношения и такой «уловкой» якобы сдерживает своего стратегического соперника. Кроме того, отмечается, конфликт на Украине стал «золотой» жилой для американского бизнеса. А также способом держать Восточную Европу в «крайне напряженной военно-политической ситуации, тем самым «заковывая ЕС в цепи». Последний раз Украина получала военную помощь от США 15 ноября. Тогда в страну было доставлено 80 тонн боеприпасов. Всего за последнее время Украина получила больше 300 млн долларов в качестве военной помощи, пишет «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия с тревогой смотрит за многочисленными поставками оружия на Украину, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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