IT-эксперт: США могут использовать Google против России

24 декабря 2021 в 18:25 Размер текста - 17 +

Суд назначил Google многомиллиардный штраф Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти США могут использовать Google как инструмент, направленный против России, поэтому компанию необходимо заставить соблюдать законы РФ. Именно поэтому интернет-гиганта оштрафовали на 7,2 млрд рублей, поделился в разговоре с URA.RU мнением IT-эксперт Илья Костунов. Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на 7,2 млрд рублей из-за регулярного неудаления деструктивного и противоправного контента. Ранее Google уже назначали штрафы, но меньшего размера. На итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин подчеркивал, что IT- компании обязаны соблюдать законодательство, в противном случае, придется прибегать к крайним мерам, вплоть до блокировки. «Сейчас — это серьезный сигнал, что российское законодательство нужно соблюдать. Нельзя допускать, чтобы компания, подчиняющаяся требованиям США, игнорировала российское законодательство, работая на Штаты. Послушаешь дикие заявления от американских властей в отношении России, они через этот механизм могут такого натворить. Этого допускать нельзя», — заявил Илья Костунов. По его словам, Google и Facebook показывают двойные стандарты, подчиняясь законам в других странах. «Они соблюдают все требования, гораздо более жесткие, чем в России, а США абсолютно подконтрольны, даже отчитываются в парламентах. Я уверен, что российское законодательство не сильно отличается от западного и ближневосточного. Никаких сверхтребований не предъявляется», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что Google хорошо зарабатывает на российском рынке, но, к сожалению, не смог найти ресурсов для модерации контента, для удаления противоправного контента, и власти были вынуждены применить такую меру, как оборотный штраф. Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов подчеркнул, что российский суд неоднократно назначал Google штрафы, значительная часть из них до сих пор не оплачена. «Google уже уверял российских регуляторов в том, что заинтересован в российской аудитории и обязательно приведет свою деятельность в соответствие с законодательством. Однако продолжает оттягивать как оплату наложенных штрафов, так и устранение противоправного контента со своей платформы», — рассказал общественник. По его мнению, безопасная среда для пользователей должна быть приоритетом в деятельности властей. «Ни одна цифровая корпорация не вправе пренебрегать интересами пользователей и игнорировать законодательство. Получая прибыль на российском рынке, они обязаны соблюдать закон и обеспечивать цифровые права россиян. Наложенный оборотный штраф на Google значительно больше всех предыдущих, однако, он все равно меньше примененных в отношении ИТ-гиганта в Европе», — заключил Виноградов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти США могут использовать Google как инструмент, направленный против России, поэтому компанию необходимо заставить соблюдать законы РФ. Именно поэтому интернет-гиганта оштрафовали на 7,2 млрд рублей, поделился в разговоре с URA.RU мнением IT-эксперт Илья Костунов. Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на 7,2 млрд рублей из-за регулярного неудаления деструктивного и противоправного контента. Ранее Google уже назначали штрафы, но меньшего размера. На итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин подчеркивал, что IT- компании обязаны соблюдать законодательство, в противном случае, придется прибегать к крайним мерам, вплоть до блокировки. «Сейчас — это серьезный сигнал, что российское законодательство нужно соблюдать. Нельзя допускать, чтобы компания, подчиняющаяся требованиям США, игнорировала российское законодательство, работая на Штаты. Послушаешь дикие заявления от американских властей в отношении России, они через этот механизм могут такого натворить. Этого допускать нельзя», — заявил Илья Костунов. По его словам, Google и Facebook показывают двойные стандарты, подчиняясь законам в других странах. «Они соблюдают все требования, гораздо более жесткие, чем в России, а США абсолютно подконтрольны, даже отчитываются в парламентах. Я уверен, что российское законодательство не сильно отличается от западного и ближневосточного. Никаких сверхтребований не предъявляется», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что Google хорошо зарабатывает на российском рынке, но, к сожалению, не смог найти ресурсов для модерации контента, для удаления противоправного контента, и власти были вынуждены применить такую меру, как оборотный штраф. Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов подчеркнул, что российский суд неоднократно назначал Google штрафы, значительная часть из них до сих пор не оплачена. «Google уже уверял российских регуляторов в том, что заинтересован в российской аудитории и обязательно приведет свою деятельность в соответствие с законодательством. Однако продолжает оттягивать как оплату наложенных штрафов, так и устранение противоправного контента со своей платформы», — рассказал общественник. По его мнению, безопасная среда для пользователей должна быть приоритетом в деятельности властей. «Ни одна цифровая корпорация не вправе пренебрегать интересами пользователей и игнорировать законодательство. Получая прибыль на российском рынке, они обязаны соблюдать закон и обеспечивать цифровые права россиян. Наложенный оборотный штраф на Google значительно больше всех предыдущих, однако, он все равно меньше примененных в отношении ИТ-гиганта в Европе», — заключил Виноградов.