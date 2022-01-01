Подполковник полиции из Москвы погиб, запуская фейерверк

02 января 2022 в 02:21 Размер текста - 17 +

Полицейский получил ранение в голову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подполковник полиции из Москвы погиб в новогоднюю ночь под Рязанью при запуске фейерверка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Погибшим оказался подполковник полиции, старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий и незаконной игровой деятельности ОЭБиПК УВД по Восточному административному округу ГУ МВД по Москве», — передает ТАСС. Мужчина работал в полиции с 2003 года. Отмечается, что в новогоднюю ночь он вместе со своей семьей запускал фейерверки на участке частного дома. Однако во время запуска салюта случился взрыв, в результате которого мужчина получил травмы черепа и скончался на месте. Установку для запуска он размещал сам, передает «Пятый канал». Ранее URA.RU рассказывало, какие ЧП произошли в стране, пока вся Россия отмечала Новый год. Так, из-за новогоднего фейерверка сгорела квартира в Красноярске. Пламя охватило 15 кв. м. Предположительно, причиной возгорания стала искра от петарды, которую запустили во дворе дома. А в Перми салют попал 12-летнему мальчику прямо в лицо. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Подполковник полиции из Москвы погиб в новогоднюю ночь под Рязанью при запуске фейерверка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Погибшим оказался подполковник полиции, старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий и незаконной игровой деятельности ОЭБиПК УВД по Восточному административному округу ГУ МВД по Москве», — передает ТАСС. Мужчина работал в полиции с 2003 года. Отмечается, что в новогоднюю ночь он вместе со своей семьей запускал фейерверки на участке частного дома. Однако во время запуска салюта случился взрыв, в результате которого мужчина получил травмы черепа и скончался на месте. Установку для запуска он размещал сам, передает «Пятый канал». Ранее URA.RU рассказывало, какие ЧП произошли в стране, пока вся Россия отмечала Новый год. Так, из-за новогоднего фейерверка сгорела квартира в Красноярске. Пламя охватило 15 кв. м. Предположительно, причиной возгорания стала искра от петарды, которую запустили во дворе дома. А в Перми салют попал 12-летнему мальчику прямо в лицо.