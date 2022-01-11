Врачи назвали альтернативу инъекциям инсулина для диабетиков

Инъекции инсулина не позволяют сделать точную дозировку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Инсулиновая помпа является заменой инъекций для людей, страдающих диабетом первого типа. Об этом в разговоре с URA.RU рассказали врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев и диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

«Альтернативы инсулину нет. Речь может идти только о формах доставки этого инсулина. Классический и пока основной — это в виде инъекций. Но есть еще инсулиновая помпа. Она дает более точную дозировку инсулина. Соответственно, лучше идут прогнозы с точки зрения продолжительности жизни, происходит минимизация осложнений», — сообщил Алексей Калинчев.

Антон Поляков согласился с преимуществами помпы. «Она более надежна, контролируема, предсказуема. Там идет относительно постоянная подача необходимых доз инсулина. При этом факторы стресса, болезни и переедания все равно могут сказываться на его уровне», — предупредил эндокринолог.

Калинчев назвал самый главный недостаток данной формы доставки инсулина. «Это дорогостоящая история, доступная единицам. Порядка 300 тысяч рублей в год на это уходит», — объяснил диетолог. Собеседник агентства подчеркнул, что инсулин бесплатен в большинстве развитых стран мира, но он не уверен, что государства пойдут на то, чтобы проспонсировать вариант с инсулиновой помпой.

Врачи Фредерик Бантинг и Чарлз Бест 11 января 1922 года впервые сделали инъекцию очищенного инсулина подростку Леонарду Томпсону, который страдал сахарным диабетом. Результаты подтвердили, что получено эффективное средство для лечения данной болезни.

Инсулиновая помпа — медицинское устройство для терапии с непрерывным подкожным введением инсулина. При ее использовании, так же как при использовании шприца или шприц-ручки, необходим мониторинг уровня глюкозы и подсчет количества углеводов.

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