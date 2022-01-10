Постпред РФ: угрозы Запада рискуют обесцениться

11 января 2022 в 04:27 Размер текста - 17 +

Постоянные угрозы со стороны Запада о последствиях для России могут начать терять свою силу. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter. «Какие слова сейчас самые популярные в западном политическом лексиконе? Нетрудно догадаться: „последствия, последствия, последствия“ и „они за это заплатят“. Уважаемые западные коллеги, есть правило: если одну и ту же угрозу повторять 1001 раз, она обесценивается», — написал Михаил Ульянов. Ранее сообщалось, что в Евросоюзе пригрозили России последствиями из-за Украины. В Госдепе США предупредили, что РФ ожидают санкции, которые будут более жесткими, чем в 2014 году, в случае нападения на Украину. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередные угрозы США классикой, пишет RT.