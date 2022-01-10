10 января 2022

Постпред РФ: угрозы Запада рискуют обесцениться

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Световое шоу ко Дню России на Площади 1905 года. Екатеринбург , триколор, флаг россии, город екатеринбург, проспект ленина
Постоянные угрозы санкциями перестанут воздействовать на Россию, считает Михаил Ульянов Фото:

Постоянные угрозы со стороны Запада о последствиях для России могут начать терять свою силу. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter.

«Какие слова сейчас самые популярные в западном политическом лексиконе? Нетрудно догадаться: „последствия, последствия, последствия“ и „они за это заплатят“. Уважаемые западные коллеги, есть правило: если одну и ту же угрозу повторять 1001 раз, она обесценивается», — написал Михаил Ульянов.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе пригрозили России последствиями из-за Украины. В Госдепе США предупредили, что РФ ожидают санкции, которые будут более жесткими, чем в 2014 году, в случае нападения на Украину. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередные угрозы США классикой, пишет RT.

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Постоянные угрозы со стороны Запада о последствиях для России могут начать терять свою силу. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter. «Какие слова сейчас самые популярные в западном политическом лексиконе? Нетрудно догадаться: „последствия, последствия, последствия“ и „они за это заплатят“. Уважаемые западные коллеги, есть правило: если одну и ту же угрозу повторять 1001 раз, она обесценивается», — написал Михаил Ульянов. Ранее сообщалось, что в Евросоюзе пригрозили России последствиями из-за Украины. В Госдепе США предупредили, что РФ ожидают санкции, которые будут более жесткими, чем в 2014 году, в случае нападения на Украину. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередные угрозы США классикой, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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