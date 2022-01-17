Врачи предупредили о проблемах с потенцией из-за COVID-19

18 января 2022 в 02:54 Размер текста - 17 +

Проблемы с мужским здоровьем могут возникнуть из-за депрессии и апатии, вызванной COVID-19, заявил Александр Яковчиц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 При острой стадии COVID-19 появляются сложности с дыханием, из-за чего нарушается газообмен, что приводит к проблемам с потенцией. Об этом сообщается в обзорной статье американских ученых из департамента урологии Университета здравоохранения штата Юта, опубликованной журналом Nature. В статье говорится о том, что инфекция может привести к фиброзу легких, который связан с острым респираторным дистресс-синдромом. Это негативно сказывается на газообмене в организме и может приводить мужчин к проблемам с половыми органами. «[Легочный фиброз] ухудшает физиологические механизмы легких, снижая легочный газообмен и, следовательно, ухудшая насыщение кислородом», — объяснил врач-уролог «Медси Premium» Артур Тедеев, передают «Известия». По его словам, нарушение процесса насыщения организма кислородом ухудшает эректильную функцию. Также ученые отметили, что на потенцию влияет и стресс, который приходится переживать из-за COVID-19. К факторам стресса, влияющим на либидо и сексуальность, медики отнесли домашнюю изоляцию, отсутствие движения и социальных контактов, потерю работы, экономические проблемы, а также страх перед инфекцией и смертью. Уролог, врач УЗИ клиники Hadassah Medical Moscow Александр Яковчиц подчеркнул, что хоть пока и нет данных о том, что вирус непосредственно влияет на тестостерон, но депрессия и апатия действительно способствуют снижению его выработке в организме. Он добавил, что исправить ситуацию можно лишь с помощью взаимодействия пациента с урологом, эндокринологом и психотерапевтом, а также эффективен метод ударно-волновой терапии. Ранее уролог Искандер Абдуллин в беседе с URA.RU рассказал о влиянии коронавируса на потенцию и способность иметь детей. Ученый заявил, что вакцина от COVID-19 положительно повлияет на мужское здоровье. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При острой стадии COVID-19 появляются сложности с дыханием, из-за чего нарушается газообмен, что приводит к проблемам с потенцией. Об этом сообщается в обзорной статье американских ученых из департамента урологии Университета здравоохранения штата Юта, опубликованной журналом Nature. В статье говорится о том, что инфекция может привести к фиброзу легких, который связан с острым респираторным дистресс-синдромом. Это негативно сказывается на газообмене в организме и может приводить мужчин к проблемам с половыми органами. «[Легочный фиброз] ухудшает физиологические механизмы легких, снижая легочный газообмен и, следовательно, ухудшая насыщение кислородом», — объяснил врач-уролог «Медси Premium» Артур Тедеев, передают «Известия». По его словам, нарушение процесса насыщения организма кислородом ухудшает эректильную функцию. Также ученые отметили, что на потенцию влияет и стресс, который приходится переживать из-за COVID-19. К факторам стресса, влияющим на либидо и сексуальность, медики отнесли домашнюю изоляцию, отсутствие движения и социальных контактов, потерю работы, экономические проблемы, а также страх перед инфекцией и смертью. Уролог, врач УЗИ клиники Hadassah Medical Moscow Александр Яковчиц подчеркнул, что хоть пока и нет данных о том, что вирус непосредственно влияет на тестостерон, но депрессия и апатия действительно способствуют снижению его выработке в организме. Он добавил, что исправить ситуацию можно лишь с помощью взаимодействия пациента с урологом, эндокринологом и психотерапевтом, а также эффективен метод ударно-волновой терапии. Ранее уролог Искандер Абдуллин в беседе с URA.RU рассказал о влиянии коронавируса на потенцию и способность иметь детей. Ученый заявил, что вакцина от COVID-19 положительно повлияет на мужское здоровье.