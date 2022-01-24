Врач оценил необходимость дистанта в школах из-за «Омикрона»

Введение дистанционного формата обучения для школьников сейчас не будет являться эффективной мерой борьбы с «Омикроном». Удаленный режим нужно было организовывать сразу после новогодних праздников, до начала подъема заболеваемости. Об этом заявил главврач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков.
«У нового штамма очень короткий инкубационный период и высокая контагиозность. Те дети, которые были восприимчивы, уже проконтактировали с ним, и наверняка большинство классов уже болеют новым штаммом даже без подтвержденных результатов теста», — передает мнение Тимакова «Коммерсантъ».
Школьники успеют провзаимодействовать с членами своей семьи еще до вступления в силу региональных приказов, считает Тимаков. Поэтому дистанционный режим не является целесообразным и не поможет изменить статистику по заболеваемости к лучшему, отметил главврач.
Введение дистанционного формата обучения для школьников сейчас не будет являться эффективной мерой борьбы с «Омикроном». Удаленный режим нужно было организовывать сразу после новогодних праздников, до начала подъема заболеваемости. Об этом заявил главврач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков. «У нового штамма очень короткий инкубационный период и высокая контагиозность. Те дети, которые были восприимчивы, уже проконтактировали с ним, и наверняка большинство классов уже болеют новым штаммом даже без подтвержденных результатов теста», — передает мнение Тимакова «Коммерсантъ». Школьники успеют провзаимодействовать с членами своей семьи еще до вступления в силу региональных приказов, считает Тимаков. Поэтому дистанционный режим не является целесообразным и не поможет изменить статистику по заболеваемости к лучшему, отметил главврач.