Губерниев возмутился насчет ситуации с COVID в Пекине

05 февраля 2022 в 02:09 Размер текста - 17 +

Спортивный комментатор возмутился игнорированием антиковидных правил в Пекине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Жители Пекина настороженно относятся к тем, у кого результат теста на коронавирус сомнителен, однако сами же не пытаются соблюсти социальную дистанцию в общественном транспорте. Так считает российский спортивный комментатор «Матч ТВ», а также главный редактор Объединенной дирекции спортивных телеканалов ВГТРРК Дмитрий Губерниев насчет ситуации с COVID-ограничениями в Пекине во время проведения Олимпийских игр. «Транспортный косяк китайцев безусловен, очереди в автобусы огромные. Очень странно, когда от тебя шарахаются в гостинице, когда у тебя сомнительный тест. А потом создают столпотворение. Китайцам нужно подумать, как избежать такого в будущем», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым. Церемония открытия XXIV Олимпийских игр стартовала 4 февраля в Пекине. На нее приехал президент России Владимир Путин. Ведущий телеканала NBC в эфире трансляции Олимпийских игр стал рассуждать на тему того, вторгнется ли Путин на Украину во время самой Олимпиады. Кроме того, британский таблоид Daily Mail написал, что Путин якобы «притворился спящим» при виде украинских спортсменов. «Сидел, скрестив руки на груди, и, казалось, закрыл глаза», — написали журналисты. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на эти слухи, сказав, что Кремль не может себе позволить следить за всем, что пишут в соцсетях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жители Пекина настороженно относятся к тем, у кого результат теста на коронавирус сомнителен, однако сами же не пытаются соблюсти социальную дистанцию в общественном транспорте. Так считает российский спортивный комментатор «Матч ТВ», а также главный редактор Объединенной дирекции спортивных телеканалов ВГТРРК Дмитрий Губерниев насчет ситуации с COVID-ограничениями в Пекине во время проведения Олимпийских игр. «Транспортный косяк китайцев безусловен, очереди в автобусы огромные. Очень странно, когда от тебя шарахаются в гостинице, когда у тебя сомнительный тест. А потом создают столпотворение. Китайцам нужно подумать, как избежать такого в будущем», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым. Церемония открытия XXIV Олимпийских игр стартовала 4 февраля в Пекине. На нее приехал президент России Владимир Путин. Ведущий телеканала NBC в эфире трансляции Олимпийских игр стал рассуждать на тему того, вторгнется ли Путин на Украину во время самой Олимпиады. Кроме того, британский таблоид Daily Mail написал, что Путин якобы «притворился спящим» при виде украинских спортсменов. «Сидел, скрестив руки на груди, и, казалось, закрыл глаза», — написали журналисты. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на эти слухи, сказав, что Кремль не может себе позволить следить за всем, что пишут в соцсетях.