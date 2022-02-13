Зюганов ответил на слухи о встрече с Жириновским в ЦКБ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что не встречался с главой ЛДПР Владимиром Жириновским во время его нахождения в Центральной клинической больнице Москвы. Такое заявление Зюганов сделал на фоне распространение в СМИ соответствующей информации.
«При такой болезни (Жириновского. — прим. URA.RU) никаких встреч не может происходить», — сообщил Зюганов РИА «Новости». Лидер КПРФ отметил, что ранее пожелал Жириновскому выздоровления.
Глава ЛДПР со 2 февраля находится в Центральной клинической больнице в Москве с коронавирусом. По информации СМИ, у Жириновского выявили омикрон-штамм, пневмонию и 50-75% поражение легких. Источники URA.RU сообщали, что лидер партии уже находится на аппарате ИВЛ.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что не встречался с главой ЛДПР Владимиром Жириновским во время его нахождения в Центральной клинической больнице Москвы. Такое заявление Зюганов сделал на фоне распространение в СМИ соответствующей информации. «При такой болезни (Жириновского. — прим. URA.RU) никаких встреч не может происходить», — сообщил Зюганов РИА «Новости». Лидер КПРФ отметил, что ранее пожелал Жириновскому выздоровления. Глава ЛДПР со 2 февраля находится в Центральной клинической больнице в Москве с коронавирусом. По информации СМИ, у Жириновского выявили омикрон-штамм, пневмонию и 50-75% поражение легких. Источники URA.RU сообщали, что лидер партии уже находится на аппарате ИВЛ.