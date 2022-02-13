Зюганов ответил на слухи о встрече с Жириновским в ЦКБ 14 февраля 2022 в 01:11 Размер текста - 17 + Зюганов заяивл, что не встречался с Жириновским в ЦКБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Жириновский тяжело заболел коронавирусом Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что не встречался с главой ЛДПР Владимиром Жириновским во время его нахождения в Центральной клинической больнице Москвы. Такое заявление Зюганов сделал на фоне распространение в СМИ соответствующей информации. «При такой болезни (Жириновского. — прим. URA.RU) никаких встреч не может происходить», — сообщил Зюганов РИА «Новости». Лидер КПРФ отметил, что ранее пожелал Жириновскому выздоровления. Глава ЛДПР со 2 февраля находится в Центральной клинической больнице в Москве с коронавирусом. По информации СМИ, у Жириновского выявили омикрон-штамм, пневмонию и 50-75% поражение легких. Источники URA.RU сообщали, что лидер партии уже находится на аппарате ИВЛ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что не встречался с главой ЛДПР Владимиром Жириновским во время его нахождения в Центральной клинической больнице Москвы. Такое заявление Зюганов сделал на фоне распространение в СМИ соответствующей информации. «При такой болезни (Жириновского. — прим. URA.RU) никаких встреч не может происходить», — сообщил Зюганов РИА «Новости». Лидер КПРФ отметил, что ранее пожелал Жириновскому выздоровления. Глава ЛДПР со 2 февраля находится в Центральной клинической больнице в Москве с коронавирусом. По информации СМИ, у Жириновского выявили омикрон-штамм, пневмонию и 50-75% поражение легких. Источники URA.RU сообщали, что лидер партии уже находится на аппарате ИВЛ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям