13 февраля 2022

Зюганов ответил на слухи о встрече с Жириновским в ЦКБ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, зюганов геннадий
Зюганов заяивл, что не встречался с Жириновским в ЦКБ Фото:
новость из сюжета
Жириновский тяжело заболел коронавирусом

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что не встречался с главой ЛДПР Владимиром Жириновским во время его нахождения в Центральной клинической больнице Москвы. Такое заявление Зюганов сделал на фоне распространение в СМИ соответствующей информации.

«При такой болезни (Жириновского. — прим. URA.RU) никаких встреч не может происходить», — сообщил Зюганов РИА «Новости». Лидер КПРФ отметил, что ранее пожелал Жириновскому выздоровления.

Глава ЛДПР со 2 февраля находится в Центральной клинической больнице в Москве с коронавирусом. По информации СМИ, у Жириновского выявили омикрон-штамм, пневмонию и 50-75% поражение легких. Источники URA.RU сообщали, что лидер партии уже находится на аппарате ИВЛ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что не встречался с главой ЛДПР Владимиром Жириновским во время его нахождения в Центральной клинической больнице Москвы. Такое заявление Зюганов сделал на фоне распространение в СМИ соответствующей информации. «При такой болезни (Жириновского. — прим. URA.RU) никаких встреч не может происходить», — сообщил Зюганов РИА «Новости». Лидер КПРФ отметил, что ранее пожелал Жириновскому выздоровления. Глава ЛДПР со 2 февраля находится в Центральной клинической больнице в Москве с коронавирусом. По информации СМИ, у Жириновского выявили омикрон-штамм, пневмонию и 50-75% поражение легких. Источники URA.RU сообщали, что лидер партии уже находится на аппарате ИВЛ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...