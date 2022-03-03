Мединский: переговоры России и Украины пройдут в Белоруссии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гранитный шар на Октябрьской площади. Екатеринбург, флаг украины, флаг россии, надпись мир, антивоенный стрит-арт
Россия и Украина проведут еще одни переговоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Делегации России и Украины проведут переговоры в Брестской области Белоруссии. Об этом рассказал помощник президента РФ, главы делегации Владимир Мединский.

«Переговоры России и Украины состоятся в Брестской области. Блок предложений РФ на переговорах с Украиной состоит из гуманитарного, политического, военно-технического аспектов», — сказал Мединский, передает ТАСС.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля по демилитаризации и денацификации. Представители РФ и Украины уже собирались для переговоров в Белоруссии. Ранее переговоры были запланировали в Беловежской пуще. По словам Мединского темой со стороны Украины будет прекращение огня.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Делегации России и Украины проведут переговоры в Брестской области Белоруссии. Об этом рассказал помощник президента РФ, главы делегации Владимир Мединский. «Переговоры России и Украины состоятся в Брестской области. Блок предложений РФ на переговорах с Украиной состоит из гуманитарного, политического, военно-технического аспектов», — сказал Мединский, передает ТАСС. Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля по демилитаризации и денацификации. Представители РФ и Украины уже собирались для переговоров в Белоруссии. Ранее переговоры были запланировали в Беловежской пуще. По словам Мединского темой со стороны Украины будет прекращение огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...