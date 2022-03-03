Мединский: переговоры России и Украины пройдут в Белоруссии 03 марта 2022 в 14:58 Размер текста - 17 + Россия и Украина проведут еще одни переговоры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Делегации России и Украины проведут переговоры в Брестской области Белоруссии. Об этом рассказал помощник президента РФ, главы делегации Владимир Мединский. «Переговоры России и Украины состоятся в Брестской области. Блок предложений РФ на переговорах с Украиной состоит из гуманитарного, политического, военно-технического аспектов», — сказал Мединский, передает ТАСС. Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля по демилитаризации и денацификации. Представители РФ и Украины уже собирались для переговоров в Белоруссии. Ранее переговоры были запланировали в Беловежской пуще. По словам Мединского темой со стороны Украины будет прекращение огня. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Делегации России и Украины проведут переговоры в Брестской области Белоруссии. Об этом рассказал помощник президента РФ, главы делегации Владимир Мединский. «Переговоры России и Украины состоятся в Брестской области. Блок предложений РФ на переговорах с Украиной состоит из гуманитарного, политического, военно-технического аспектов», — сказал Мединский, передает ТАСС. Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля по демилитаризации и денацификации. Представители РФ и Украины уже собирались для переговоров в Белоруссии. Ранее переговоры были запланировали в Беловежской пуще. По словам Мединского темой со стороны Украины будет прекращение огня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям