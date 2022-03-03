Мединский: переговоры России и Украины пройдут в Белоруссии

Делегации России и Украины проведут переговоры в Брестской области Белоруссии. Об этом рассказал помощник президента РФ, главы делегации Владимир Мединский.
«Переговоры России и Украины состоятся в Брестской области. Блок предложений РФ на переговорах с Украиной состоит из гуманитарного, политического, военно-технического аспектов», — сказал Мединский, передает ТАСС.
Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля по демилитаризации и денацификации. Представители РФ и Украины уже собирались для переговоров в Белоруссии. Ранее переговоры были запланировали в Беловежской пуще. По словам Мединского темой со стороны Украины будет прекращение огня.
Делегации России и Украины проведут переговоры в Брестской области Белоруссии. Об этом рассказал помощник президента РФ, главы делегации Владимир Мединский. «Переговоры России и Украины состоятся в Брестской области. Блок предложений РФ на переговорах с Украиной состоит из гуманитарного, политического, военно-технического аспектов», — сказал Мединский, передает ТАСС. Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля по демилитаризации и денацификации. Представители РФ и Украины уже собирались для переговоров в Белоруссии. Ранее переговоры были запланировали в Беловежской пуще. По словам Мединского темой со стороны Украины будет прекращение огня.