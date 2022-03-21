Летчик рассказал, как пробивался под Киев на подбитом вертолете

Летчик Ми-24 раскрыл детали операции под Киевом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Командир ведущего судна группы вертолетов Ми-24, которая днем ранее приняла участие в операции под Киевом, рассказал подробности боевого вылета. По словам летчика Олега Есмана, им было поручено зачистить аэродром Гостомель от врага, чтобы освободить путь для десантников. Но в ходе операции группа летчика попала под обстрел.

«Я восемь вертолетов разделил на два звена. Смысл такой, что четыре вертолета становятся в круг, замыкают кольцо, что позволяет всегда одному вертолету наносить удар. Второй уже выходит на боевой, тем самым контролирует впереди летящего. Нам удалось оттеснить влага на 800 метров от полосы, куда должны были сесть Ми-8. Я дал команду вертолету, чтобы тот начал высадку десанта», — рассказал Есман в разговоре с «Известиями».

Также летчик рассказал, что при пересечении Днепра их группа попала под обстрел. «Одна ракета все же попала в хвостовую часть винтокрылой машины. У вертолета отказали некоторые приборы, но машина была управляема и могла стрелять», — рассказал военный.

На Украине с 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации по решению президента России Владимира Путина. Он называл такие меры вынужденными и отмечал, что военные должны избавить людей в Донбассе от страданий и геноцида. Российские военные высокоточным оружием уничтожают военные объекты в западной и южной частях Украины.

Армии удалось уничтожить подземный склад ВСУ в Ивано-Франковской области ракетным комплексом «Кинжал». Там могло быть оружие, которое Украине поставляли страны НАТО. В Минобороны РФ сообщали, что военные Луганской народной республики и армия РФ освободили более 90% территории Донбасса.

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