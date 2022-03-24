В ООН приняли антироссийскую резолюцию по ситуации на Украине

24 марта 2022 в 22:59 Размер текста - 17 +

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генассамблея ООН приняла подготовленную Францией и Мексикой резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине. За принятие документа выступили 140 делегаций. Согласно резолюции, на РФ возлагается ответственность за сложившийся на Украине кризис. Резолюции Генеральной Ассамблеи не носят обязательного характера. Против западного проекта резолюции проголосовали Россия, Белоруссия, Сирия, Эритрея и КНДР. Китай воздержался. Сенат США ранее единогласно принял резолюцию, осуждающую российское руководство за проведение спецоперации на Украине. Также совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров. Документ не набрал необходимых девяти голосов «за» из 15. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин предупредил страны Запада о последствиях, если они решат вмешаться в конфликт. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен входить на территорию Украины ни по земле, ни по воздуху, сообщает телеканал 360. США также отказались помогать Киеву и направлять туда американские войска, сообщила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что никто не хочет конфликта с Россией, которая обладает ядерным оружием. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Генассамблея ООН приняла подготовленную Францией и Мексикой резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине. За принятие документа выступили 140 делегаций. Согласно резолюции, на РФ возлагается ответственность за сложившийся на Украине кризис. Резолюции Генеральной Ассамблеи не носят обязательного характера. Против западного проекта резолюции проголосовали Россия, Белоруссия, Сирия, Эритрея и КНДР. Китай воздержался. Сенат США ранее единогласно принял резолюцию, осуждающую российское руководство за проведение спецоперации на Украине. Также совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров. Документ не набрал необходимых девяти голосов «за» из 15. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин предупредил страны Запада о последствиях, если они решат вмешаться в конфликт. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен входить на территорию Украины ни по земле, ни по воздуху, сообщает телеканал 360. США также отказались помогать Киеву и направлять туда американские войска, сообщила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что никто не хочет конфликта с Россией, которая обладает ядерным оружием.